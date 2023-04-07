Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

23.12.1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Егор Максимович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Антон Егорович

Отец ребёнка: Егор Максимович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.04.1762

Дочь: Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Максимович

Рождение ребёнка
03.02.1765

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Егор Максимович

Рождение ребёнка
08.01.1770

Сын: Емельян Егорович

Отец ребёнка: Егор Максимович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Егор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Максимович

Смерть
23.12.1783
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