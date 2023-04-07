Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти23.12.1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Егор Максимович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Антон Егорович
Отец ребёнка: Егор Максимович
Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.04.1762
Дочь: Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Максимович
Рождение ребёнка
03.02.1765
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Егор Максимович
Рождение ребёнка
08.01.1770
Сын: Емельян Егорович
Отец ребёнка: Егор Максимович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Егор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Максимович
Смерть
23.12.1783