Жигалова Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Жигалов Алескандр Михайлов
Отец ребёнка: Жигалов Михайл Иванов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Жигалов Михайл Иванов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Жигалов Михайл Иванов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Жигалов Михайл Иванов
Смерть
Неизвестно