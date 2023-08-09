Жигалова Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигалова Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Жигалов Алескандр Михайлов

Отец ребёнка: Жигалов Михайл Иванов

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Жигалов Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Жигалов Михайл Иванов

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Жигалов Гаврило Михайлов

Отец ребёнка: Жигалов Михайл Иванов

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Жигалов Павел Михайлов

Отец ребёнка: Жигалов Михайл Иванов

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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