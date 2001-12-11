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Маров Альберт Николаевич

Место рождения

Черемхово, Черемховское, Иркутская область

Дата рождения

22.05.1935

Дата смерти

11.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1935

Отец: Маров Николай Иванович

Мать: Марова Евдокия Ивановна

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Бракосочетание
13.02.1960

Жена: Марова Вера Павловна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1960

Сын: Маров Вадим Альбертович

Мать ребёнка: Марова Вера Павловна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.05.1967

Дочь: Фаст Елена Альбертовна

Мать ребёнка: Марова Вера Павловна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
11.12.2001
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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