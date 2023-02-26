Мязярбя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Рязап Рязапов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Асай Асеев
Отец ребёнка: Асей Елеев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Сахи
Отец ребёнка: Асей Елеев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Юмангул Асеев
Отец ребёнка: Асей Елеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асей Елеев
Смерть
Неизвестно