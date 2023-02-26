Мязярбя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мязярбя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Рязап Рязапов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Асай Асеев

Отец ребёнка: Асей Елеев

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Сахи

Отец ребёнка: Асей Елеев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Юмангул Асеев

Отец ребёнка: Асей Елеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асей Елеев

Смерть
Неизвестно
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