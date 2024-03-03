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Трутнёв Константин Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1931

Дата смерти

14.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1931

Отец: Трутнев Иосиф Иванович

Мать: Трутнёва Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трутнёва Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Звирбуль Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звирбуль Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Трутнёв Олег Константинович

Мать ребёнка: Звирбуль Вера Ивановна

Смерть
14.04.1992
Лиозно, Лиозненский район, Витебская область

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