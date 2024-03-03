Трутнёв Константин Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1931
Дата смерти14.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1931
Отец: Трутнев Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трутнёва Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Звирбуль Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Звирбуль Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Трутнёв Олег Константинович
Мать ребёнка: Звирбуль Вера Ивановна
Смерть
14.04.1992
Лиозно, Лиозненский район, Витебская область