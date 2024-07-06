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Титова Марина Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Между 1815 и 1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Ефим (Евфимий) Меркурьевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Титова Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Титов Ефим (Евфимий) Меркурьевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Титова Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Титов Ефим (Евфимий) Меркурьевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Титов Максим Ефимович

Отец ребёнка: Титов Ефим (Евфимий) Меркурьевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Титова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Титов Ефим (Евфимий) Меркурьевич

Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Титова Неонилла Евфимовна

Отец ребёнка: Титов Ефим (Евфимий) Меркурьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Между 1815 и 1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: (не упоминается). ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.298 двор № 591
Рождение ребёнка
02.05.1815 ст.

Дочь: Титова Мавра Евфимовна

Отец ребёнка: Титов Ефим (Евфимий) Меркурьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

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