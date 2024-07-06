Титова Марина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиМежду 1815 и 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Титова Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Титов Ефим (Евфимий) Меркурьевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Титова Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Титов Ефим (Евфимий) Меркурьевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Титов Ефим (Евфимий) Меркурьевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Титова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Титов Ефим (Евфимий) Меркурьевич
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Титова Неонилла Евфимовна
Отец ребёнка: Титов Ефим (Евфимий) Меркурьевич
Смерть
Между 1815 и 1834 ст.
Ревизская сказка: (не упоминается). ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.298 двор № 591
Рождение ребёнка
02.05.1815 ст.
Дочь: Титова Мавра Евфимовна
Отец ребёнка: Титов Ефим (Евфимий) Меркурьевич