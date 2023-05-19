Евдокия Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Софья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Прохорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Прохорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Василий Прохорович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Прохорович
Смерть
Неизвестно