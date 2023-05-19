Евдокия Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Богдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Софья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Прохорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Прохорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Василий Прохорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Прохорович

Смерть
Неизвестно
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