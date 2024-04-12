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Колокольцев Сергей Иванович

Место рождения

Идолга, Татищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: Колокольцев Иван

Мать: не указана

Идолга, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Колокольцев Михаил Серпгеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1902

Дочь: Третьякова Настасья Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Идолга, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колокольцев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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