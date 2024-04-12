Колокольцев Сергей Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: Колокольцев Иван
Рождение ребёнка
1899
Сын: Колокольцев Михаил Серпгеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1902
Дочь: Третьякова Настасья Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колокольцев Алексей Сергеевич
Смерть
Неизвестно