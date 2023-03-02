Мирюк Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирюк Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирюк Иван Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1977

Сын: Мирюк Константин Валериевич

Мать ребёнка: Мирюк Ольга Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Мирюк Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Валериевна

Мать ребёнка: Мирюк Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирюк Ольга Ивановна

Смерть
2011
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