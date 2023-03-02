Мирюк Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирюк Иван Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1977
Сын: Мирюк Константин Валериевич
Мать ребёнка: Мирюк Ольга Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: Мирюк Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Валериевна
Мать ребёнка: Мирюк Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мирюк Ольга Ивановна
Смерть
2011