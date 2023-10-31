Торопченова (Ловягина) Фекла Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1801 и 1804
Дата смерти29.06.1848 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1804
Отец: Ловягин Михаил Антонов
Бракосочетание
27.04.1831
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Торопченова Агафья Петрова
Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Дочь: Торопченова Аграфена Петрова
Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1835
Дочь: Торопченова Наталья Петрова
Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837
Дочь: Торопченова Дарья Петрова
Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1839
Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.06.1848 ст.
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь