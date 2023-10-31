Торопченова (Ловягина) Фекла Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Ловягина) Фекла Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1801 и 1804

Дата смерти

29.06.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1804

Отец: Ловягин Михаил Антонов

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1831

Муж: Торопченов Петр Романов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Торопченова Агафья Петрова

Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Дочь: Торопченова Аграфена Петрова

Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1835

Дочь: Торопченова Наталья Петрова

Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837

Дочь: Торопченова Дарья Петрова

Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1839

Сын: Торопченов Роман Петров

Отец ребёнка: Торопченов Петр Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
29.06.1848 ст.
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
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