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Жалялетдинов Сибгатулла

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Камаев Жалялетдин

Мать: (Низаметдин Кызы) Жамиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жалялетдинова (Камаева) Насимя Сибгатулловна

Мать ребёнка: Камаева (Мухаметжанова) Моршидя Мухаметжан Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Ахмят

Мать ребёнка: Камаева (Мухаметжанова) Моршидя Мухаметжан Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жалялетдинов(Камаев) Сямиулла Сибгатулович

Мать ребёнка: Камаева (Мухаметжанова) Моршидя Мухаметжан Кызы

Рождение ребёнка
1902

Сын: Камаев Хамидулла Сибгатуллович

Мать ребёнка: Камаева (Мухаметжанова) Моршидя Мухаметжан Кызы

Рождение ребёнка
21.05.1909

Сын: Камаев Исхак R-M198 Сибгатуллович

Мать ребёнка: Камаева (Мухаметжанова) Моршидя Мухаметжан Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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