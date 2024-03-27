Жалялетдинов Сибгатулла
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Камаев Жалялетдин
Мать: (Низаметдин Кызы) Жамиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жалялетдинова (Камаева) Насимя Сибгатулловна
Мать ребёнка: Камаева (Мухаметжанова) Моршидя Мухаметжан Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камаев Ахмят
Мать ребёнка: Камаева (Мухаметжанова) Моршидя Мухаметжан Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
21.05.1909
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно