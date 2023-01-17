Белов Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Михаил Федорович

Белов Михаил Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1902

Дата смерти

19.06.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1926

Дочь: Крутовцева Ираида Михайловна

Мать ребёнка: Белова Александра Федоровна

Починки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Александра Федоровна

Смерть
19.06.1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close