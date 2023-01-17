Белов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1902
Дата смерти19.06.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1926
Дочь: Крутовцева Ираида Михайловна
Мать ребёнка: Белова Александра Федоровна
Починки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1956