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Ахтулова Анна Владимировна

Место рождения

Чиньяворык, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

18.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1979

Отец: Кочканьян Владимир Сергеевич

Мать: Кочканьян Валентина Ивановна

Чиньяворык, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
19.07.2004

Муж: Ахтулов Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.04.2005

Дочь: Ахтулова Алина Александровна

Отец ребёнка: Ахтулов Александр Александрович

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
05.11.2009

Сын: Ахтулов Глеб Александрович

Отец ребёнка: Ахтулов Александр Александрович

Ухта, Ухта, Республика Коми
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