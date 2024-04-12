Ахтулова Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения18.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1979
Бракосочетание
19.07.2004
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.04.2005
Дочь: Ахтулова Алина Александровна
Отец ребёнка: Ахтулов Александр Александрович
Рождение ребёнка
05.11.2009
Сын: Ахтулов Глеб Александрович
Отец ребёнка: Ахтулов Александр Александрович