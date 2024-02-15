Блэк Виолетта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блэк Виолетта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блэк Поллукс

Отец ребёнка: Блэк Сириус II

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поттер Дорея

Отец ребёнка: Блэк Сириус II

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блэк Кассиопея

Отец ребёнка: Блэк Сириус II

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блэк Мариус

Отец ребёнка: Блэк Сириус II

Смерть
Неизвестно
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