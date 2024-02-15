Блэк Виолетта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блэк Поллукс
Отец ребёнка: Блэк Сириус II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поттер Дорея
Отец ребёнка: Блэк Сириус II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блэк Кассиопея
Отец ребёнка: Блэк Сириус II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блэк Мариус
Отец ребёнка: Блэк Сириус II
Смерть
Неизвестно