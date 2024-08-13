Милованов Филипп Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1877
Дочь: (Милованова) Мария Филипповна
Мать ребёнка: Милованова (Букреева) Анна Гаврииловна
Рождение ребёнка
17.10.1879
Сын: Милованов Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Милованова (Букреева) Анна Гаврииловна
Рождение ребёнка
03.02.1882
Сын: Милованов Егор Филиппович
Мать ребёнка: Милованова (Букреева) Анна Гаврииловна