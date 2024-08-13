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Милованов Филипп Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милованов Емельян Петрович

Мать: Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1877

Дочь: (Милованова) Мария Филипповна

Мать ребёнка: Милованова (Букреева) Анна Гаврииловна

Рождение ребёнка
17.10.1879

Сын: Милованов Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Милованова (Букреева) Анна Гаврииловна

Рождение ребёнка
03.02.1882

Сын: Милованов Егор Филиппович

Мать ребёнка: Милованова (Букреева) Анна Гаврииловна

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