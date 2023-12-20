Тонкоев Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти11.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тонкоева Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Тонкоева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.03.1927
Дочь: Яркова (Тонкоева) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Тонкоева Анна Дмитриевна
Смерть
11.07.1942