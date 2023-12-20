Тонкоев Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТонкоев Григорий Семенович

Тонкоев Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

11.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тонкоева Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Тонкоева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.03.1927

Дочь: Яркова (Тонкоева) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Тонкоева Анна Дмитриевна

Смерть
11.07.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.