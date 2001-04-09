Букреева Лилия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1930
Дата смерти09.04.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1930
Отец: Букреев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
19.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
28.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агафонов Петр Данилович
Рождение ребёнка
28.11.1957
Дочь: Букреева Тамара Петровна
Отец ребёнка: Агафонов Петр Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.2001