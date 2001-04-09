Букреева Лилия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букреева Лилия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1930

Дата смерти

09.04.2001

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1930

Отец: Букреев Владимир Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
28.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агафонов Петр Данилович

Рождение ребёнка
28.11.1957

Дочь: Букреева Тамара Петровна

Отец ребёнка: Агафонов Петр Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Петр Данилович

Смерть
09.04.2001
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