Котлубаева Первая жена Хасана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зульфия (Зоя)
Отец ребёнка: Котлубаев Хасан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котлубаев Габдилькарим (Леша)
Отец ребёнка: Котлубаев Хасан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабибуллина Хакимя (Катя)
Отец ребёнка: Котлубаев Хасан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котлубаев Хасан
Смерть
Неизвестно