Ванчева Евдокия Ивановна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ванчева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бодрова Александра Лазаревна

Отец ребёнка: Бодров Лазарь Иванович

Бракосочетание
13.05.1885

Муж: Бодров Лазарь Иванович

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.08.1886

Сын: Бодров Яким Лазаревич

Отец ребёнка: Бодров Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1888

Дочь: Бодрова Мария Лазаревна

Отец ребёнка: Бодров Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1905

Сын: Бодров Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Бодров Лазарь Иванович

Смерть
Неизвестно

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