Ванчева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бодрова Александра Лазаревна
Отец ребёнка: Бодров Лазарь Иванович
Бракосочетание
13.05.1885
Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.08.1886
Отец ребёнка: Бодров Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1888
Дочь: Бодрова Мария Лазаревна
Отец ребёнка: Бодров Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1905
Отец ребёнка: Бодров Лазарь Иванович
Смерть
Неизвестно