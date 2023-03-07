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Мухачев Сидор Денисов

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Место рождения

дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1810

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Мухачев Денис Григорьев

Мать: Мухачева Овдотья (Марина) Яковлева

дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Мухачев Остафий Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Мухачев Аверкий Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1810
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