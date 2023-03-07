Мухачев Сидор Денисов
Место рождениядер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1810