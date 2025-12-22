Ануфриев Владимир Николаевич 09.06.1950 — найти родственников по фамилии на Familio

Ануфриев Владимир Николаевич

Автор
АГ
Глазунов А.

мужской, родился 09.06.1950

умер 14.08.2019

Отец
Ануфриев Николай Иванович22.05.1926 г.р.
Мать
Ануфриева (Антипова) Нина Васильевна22.10.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1950

Отец: Ануфриев Николай Иванович

Мать: Ануфриева (Антипова) Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.

Рождение ребёнка
12.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.08.2019

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