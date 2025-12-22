Ануфриев Владимир Николаевич
мужской, родился 09.06.1950
умер 14.08.2019
ОтецАнуфриев Николай Иванович22.05.1926 г.р.
МатьАнуфриева (Антипова) Нина Васильевна22.10.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
12.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.08.2019