Чухнин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухнин Андрей

Место рождения

пос.Григоркино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чухнина (Загревская) Вера

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чухнина (Загревская) Вера

Смерть
Неизвестно
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

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