Чухнин Андрей
Место рожденияпос.Григоркино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чухнина (Загревская) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно