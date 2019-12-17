Оверин Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.12.2019
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оверин Михаил
Мать: Оверина Александра
Рождение ребёнка
17.09.1983
Дочь: Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Оверина Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даутова Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Оверина Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.2019