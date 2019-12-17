Оверин Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оверин Константин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оверин Михаил

Мать: Оверина Александра

Рождение ребёнка
17.09.1983

Дочь: Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Оверина Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даутова Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Оверина Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оверина Валентина Васильевна

Смерть
17.12.2019
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