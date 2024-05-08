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Егорушков Федор Зиновьевич

Место рождения

д. Кутуш Мамадышского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егорушков Зиновий Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1869 ст.

Жена: Егорушкова (Башаева) Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
29.08.1870 ст.

Сын: Егорушков Федор Александрович

Мать ребёнка: Егорушкова (Башаева) Евдокия Максимовна

Смерть
Неизвестно

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