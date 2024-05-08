Егорушков Федор Зиновьевич
Место рожденияд. Кутуш Мамадышского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егорушков Зиновий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1869 ст.
Рождение ребёнка
29.08.1870 ст.
Сын: Егорушков Федор Александрович
Мать ребёнка: Егорушкова (Башаева) Евдокия Максимовна
Смерть
Неизвестно