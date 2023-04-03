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Kopra Onni Topiaanp.
Kopra Onni Topiaanp.
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Kopra Topias Yrjönpoika
1873 г.р.
Мать
Kopra (Liski) Alma Matintytär
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Kopra Topias Yrjönpoika
Мать:
Kopra Alma Matintytär
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