Победимова (Козлова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Победимова (Козлова) Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.?

Отец: Козлов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.?

Сын: Победимов Артём Александрович

Отец ребёнка: Победимов Александр Викторович

Рождение ребёнка
13.04.?

Дочь: Победимова Кристина Александровна

Отец ребёнка: Победимов Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Победимов Александр Викторович

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