Победимова (Козлова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.?
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.?
Отец: Козлов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.?
Сын: Победимов Артём Александрович
Отец ребёнка: Победимов Александр Викторович
Рождение ребёнка
13.04.?
Дочь: Победимова Кристина Александровна
Отец ребёнка: Победимов Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно