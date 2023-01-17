(Фадеева) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: - Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1928
Дочь: Фадеева Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности