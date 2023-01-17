(Фадеева) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фадеева) Татьяна Григорьевна

(Фадеева) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: - Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1928

Дочь: Фадеева Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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