Мартышова (Бутакова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартышова (Бутакова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1928

Сын: Мартышов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Мартышов Пётр Алексеевич

Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартышов Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Мартышов Николай Петрович

Отец ребёнка: Мартышов Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартышев Александр Петрович

Отец ребёнка: Мартышов Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазонова Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Мартышов Пётр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартышов Пётр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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