Мартышова (Бутакова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1928
Отец ребёнка: Мартышов Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
15.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартышов Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Мартышов Николай Петрович
Отец ребёнка: Мартышов Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартышев Александр Петрович
Отец ребёнка: Мартышов Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазонова Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Мартышов Пётр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно