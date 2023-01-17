Рудакова (Черных) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудакова (Черных) Лариса Владимировна

Рудакова (Черных) Лариса Владимировна

avatar

Место рождения

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

14.02.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.05.2002

Дочь: Анжелика Евгеньевна

Отец ребёнка: Рудаков Евгений Александрович

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудаков Евгений Александрович

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Евгений Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close