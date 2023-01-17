Рудакова (Черных) Лариса Владимировна
Место рождения
Дата рождения14.02.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.2002
Дочь: Анжелика Евгеньевна
Отец ребёнка: Рудаков Евгений Александрович
Рождение ребёнка
29.11.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудаков Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно