Беляшова (Филиппова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1924
Дата смерти28.09.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляшова) Марина
Отец ребёнка: Беляшов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляшова) Татьяна
Отец ребёнка: Беляшов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляшов Анатолий
Смерть
28.09.2004