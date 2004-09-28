Беляшова (Филиппова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляшова (Филиппова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1924

Дата смерти

28.09.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляшова) Марина

Отец ребёнка: Беляшов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляшова) Татьяна

Отец ребёнка: Беляшов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляшов Анатолий

Смерть
28.09.2004

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