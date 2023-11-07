Рыжкова Валентина Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.08.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирон
Рождение ребёнка
27.04.1965
Дочь: Михайлова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Рыжков Иван Егорович
Рождение ребёнка
22.07.1982
Отец ребёнка: Рыжков Иван Егорович
Рождение ребёнка
13.01.?
Дочь: Проскурякова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Рыжков Иван Егорович
Рождение ребёнка
21.05.?
Дочь: Алафьева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рыжков Иван Егорович
Рождение ребёнка
24.06.?
Сын: Рыжков Александр Иванович
Отец ребёнка: Рыжков Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыжков Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжков Иван Егорович
Смерть
08.08.1991