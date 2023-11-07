Рыжкова Валентина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова Валентина Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1965

Дочь: Михайлова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Рыжков Иван Егорович

Рождение ребёнка
22.07.1982

Сын: Рыжков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Рыжков Иван Егорович

Рождение ребёнка
13.01.?

Дочь: Проскурякова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Рыжков Иван Егорович

Рождение ребёнка
21.05.?

Дочь: Алафьева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рыжков Иван Егорович

Рождение ребёнка
24.06.?

Сын: Рыжков Александр Иванович

Отец ребёнка: Рыжков Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Рыжков Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжков Иван Егорович

Смерть
08.08.1991
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