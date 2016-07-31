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Тарасова Татьяна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1922

Дата смерти

31.07.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1954

Сын: Жерносеков Виктор Семенович

Отец ребёнка: Жерносеков Семен Васильевич

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Отец - Жерносеков Семен Васильевич 1917 г.р. Мать - Тарасова Татьяна Герасимовна 1922 г.р.
Смерть
31.07.2016

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