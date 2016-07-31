Тарасова Татьяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1922
Дата смерти31.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1954
Сын: Жерносеков Виктор Семенович
Отец ребёнка: Жерносеков Семен Васильевич
Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Отец - Жерносеков Семен Васильевич 1917 г.р. Мать - Тарасова Татьяна Герасимовна 1922 г.р.
Смерть
31.07.2016