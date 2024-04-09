Мавра Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Абрам
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1879
Рождение ребёнка
08.11.1879
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
15.10.1881
Сын: Александр
Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
28.09.1883
Дочь: Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
11.06.1885
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
30.10.1887
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
15.07.1889
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
10.06.1895
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Николай Дмитриев
Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев