Мавра Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

1879 г.р.
1881 г.р.
1883 г.р.
1885 г.р.
1887 г.р.
1889 г.р.

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Абрам

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Молчанов Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
08.11.1879

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
15.10.1881

Сын: Александр

Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев

Лягово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.09.1883

Дочь: Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
11.06.1885

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев

Лягово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.10.1887

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев

Лягово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.07.1889

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
10.06.1895

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Андреев

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