Маркин Юрий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркин Юрий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.2014

Дочь: Маркина Милана Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.2017

Сын: Маркин Роман Юрьевич

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Рождение ребёнка
28.01.2020

Дочь: Маркина Вера Юрьевна

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Бракосочетание
Неизвестно

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