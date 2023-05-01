Маркин Юрий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.07.2014
Дочь: Маркина Милана Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.2017
Сын: Маркин Роман Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.2020
Дочь: Маркина Вера Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности