Абузова (Абузова) Ханифя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абузова (Абузова) Ханифя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

25.06.1941

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Сюняев (Абузов) Мухамеджан Паша-Бабай

Мать: Гюльджамяль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абузова) Фярида

Отец ребёнка: Абузов Фаттях Хусаинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абузов Ахмять

Отец ребёнка: Абузов Фаттях Хусаинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абузов Фаттях Хусаинович

Рождение ребёнка
18.03.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абузов Фаттях Хусаинович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абузов Фаттях Хусаинович

Рождение ребёнка
20.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абузов Фаттях Хусаинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абузов Фаттях Хусаинович

Смерть
25.06.1941

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