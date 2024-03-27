Абузова (Абузова) Ханифя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти25.06.1941
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Сюняев (Абузов) Мухамеджан Паша-Бабай
Мать: Гюльджамяль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абузова) Фярида
Отец ребёнка: Абузов Фаттях Хусаинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абузов Ахмять
Отец ребёнка: Абузов Фаттях Хусаинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1923
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
20.03.1932
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1941
Смерть
25.06.1941