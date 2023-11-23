Матвей Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Александр Иванов
Мать: Марфа Неофитова
Матвей Александрович (1776 — ?) Родился в семье пономаря села Балабанова Рыбинского уезда1 Александра Ивановича. В 1789 году определен в пономаря к церкви того же села2 . В 1796 году рукоположен во ди... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Мария Матвеева
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1802
Сын: Соболев Иван Матвеев
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Соболев Иоанн Матвеевич (1802 — 1862) Родился в семье священника села Ивановского (близ Глебова) Рыбинского уезда Матвея Александровича. Обучался до низшего отделения семинарии. Состоял в архиерейском... Показать все
Смерть
Неизвестно