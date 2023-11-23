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Матвей Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Александр Иванов

Мать: Марфа Неофитова

Матвей Александрович (1776 — ?) Родился в семье пономаря села Балабанова Рыбинского уезда1 Александра Ивановича. В 1789 году определен в пономаря к церкви того же села2 . В 1796 году рукоположен во ди... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Мария Матвеева

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1802

Сын: Соболев Иван Матвеев

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Соболев Иоанн Матвеевич (1802 — 1862) Родился в семье священника села Ивановского (близ Глебова) Рыбинского уезда Матвея Александровича. Обучался до низшего отделения семинарии. Состоял в архиерейском... Показать все
Смерть
Неизвестно

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