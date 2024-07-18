(Сташкевич) Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Сташкевич) Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Иванов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Сташкевич Калениин? Павлов
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Иванов
Рождение ребёнка
23.04.1862
Дочь: (Сташкевич) Александра Павлова
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Иванов
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Сташкевич Павел Иванов