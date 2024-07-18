(Сташкевич) Фекла Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сташкевич) Фекла Иванова

(Сташкевич) Фекла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Сташкевич) Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Иванов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сташкевич Калениин? Павлов

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Иванов

Рождение ребёнка
23.04.1862

Дочь: (Сташкевич) Александра Павлова

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Иванов

Рождение ребёнка
1864

Сын: Сташкевич Михаил Павлов

Отец ребёнка: Сташкевич Павел Иванов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.