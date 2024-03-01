Толстикова Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1969
Дочь: Петрова Инга Эдуардовна
Отец ребёнка: Толстиков Эдуард Вениаминович
Рождение ребёнка
28.03.1973
Сын: Толстиков Вениамин Эдуардович
Отец ребёнка: Толстиков Эдуард Вениаминович
Рождение ребёнка
28.03.1973
Сын: Толстиков Вениамин Эдуардович