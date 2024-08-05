Фурдуй Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурдуй Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.2013

Жена: Фурдуй (Манелова) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
24.06.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурдуй (Манелова) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
07.12.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурдуй (Манелова) Валентина Васильевна

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