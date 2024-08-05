Фурдуй Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.2013
Рождение ребёнка
24.06.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фурдуй (Манелова) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
07.12.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фурдуй (Манелова) Валентина Васильевна