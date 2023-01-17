Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1969
Отец: Шаповал Иван
Мать: Галина Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хорошковский Михаил Иванович
Старый Коврай, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.02.1990
Отец ребёнка: Рудык Иван
Рождение ребёнка
30.08.1991
Сын: Рудык Игорь Иванович
Отец ребёнка: Рудык Иван