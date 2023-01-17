Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1990 г.р.
1991 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1969

Отец: Шаповал Иван

Мать: Галина Ивановна

Рождение ребёнка
13.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хорошковский Михаил Иванович

Старый Коврай, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.02.1990

Сын: Рудык Александр Иванович

Отец ребёнка: Рудык Иван

Рождение ребёнка
30.08.1991

Сын: Рудык Игорь Иванович

Отец ребёнка: Рудык Иван

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