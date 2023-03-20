Давыдова Мария Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смерти18.06.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1881 ст.
Дочь: Наталия Никитична
Отец ребёнка: Давыдов Никита Матвеев
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1914