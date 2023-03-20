Давыдова Мария Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Мария Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1843

Дата смерти

18.06.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1830 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1881 ст.

Дочь: Наталия Никитична

Отец ребёнка: Давыдов Никита Матвеев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Никита Матвеев

Смерть
18.06.1914
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