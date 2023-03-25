Илюшенко Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшенко Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1980

Сын: Илюшенко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Илюшенко Николай Николаевич

Восток, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.08.1982

Сын: Илюшенко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Илюшенко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
17.04.1984

Сын: Илюшенко Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Илюшенко Николай Николаевич

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