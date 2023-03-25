Илюшенко Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1980
Сын: Илюшенко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Илюшенко Николай Николаевич
Восток, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.08.1982
Сын: Илюшенко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Илюшенко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
17.04.1984
Сын: Илюшенко Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Илюшенко Николай Николаевич