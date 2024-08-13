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Кошкин Парамон Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Кошкин Никита Кузьмич

Мать: Кошкина (Комарова) Марфа Лаврентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Кошкина) Ульяна Парамоновна

Мать ребёнка: Кошкина Васса Никитична

Рождение ребёнка
1812

Сын: Кошкин Прохор Парамонович

Мать ребёнка: Кошкина Васса Никитична

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кошкин Тимофей Парамонович

Мать ребёнка: Кошкина Васса Никитична

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кошкин Федор Парамонович

Мать ребёнка: Кошкина Васса Никитична

Смерть
1850

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