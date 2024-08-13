Кошкин Парамон Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Кошкина) Ульяна Парамоновна
Мать ребёнка: Кошкина Васса Никитична
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кошкин Прохор Парамонович
Мать ребёнка: Кошкина Васса Никитична
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кошкин Тимофей Парамонович
Мать ребёнка: Кошкина Васса Никитична
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Кошкина Васса Никитична
Смерть
1850