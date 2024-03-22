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Иван Иванович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1774 и 1775

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1747 и 1751 г.р.

Мать

Между 1744 и 1746 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.
Около 1806 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1774 и 1775

Отец: Иван Федорович

Мать: Анна Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1790

Жена: Матрона Степановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Матрона Степановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Степановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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