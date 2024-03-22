Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1774 и 1775
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1774 и 1775
Отец: Иван Федорович
Мать: Анна Григорьевна
Бракосочетание
После 1790
Жена: Матрона Степановна
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Матрона Степановна
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Степановна
Смерть
После 1825