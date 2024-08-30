Петриченко Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1875
Сын: Петриченко Дмитрий Павлов
Отец ребёнка: Петриченко Павел Касьянов
Ваганичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.04.1880
Дочь: Петриченко Елисавета Павлова
Отец ребёнка: Петриченко Павел Касьянов
Рождение ребёнка
25.10.1882
Дочь: Петриченко Параскева Павлова
Отец ребёнка: Петриченко Павел Касьянов
Рождение ребёнка
25.10.1882
Дочь: Петриченко Неонила Павлова
Отец ребёнка: Петриченко Павел Касьянов
Рождение ребёнка
05.09.1884
Дочь: Петриченко Анна Павлова
Отец ребёнка: Петриченко Павел Касьянов
Рождение ребёнка
27.02.1887
Сын: Петриченко Василий Павлов
Отец ребёнка: Петриченко Павел Касьянов
Рождение ребёнка
25.03.1889
Отец ребёнка: Петриченко Павел Касьянов
Смерть
Неизвестно