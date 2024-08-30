Петриченко Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петриченко Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петриченко Павел Касьянов

Рождение ребёнка
18.09.1875

Сын: Петриченко Дмитрий Павлов

Отец ребёнка: Петриченко Павел Касьянов

Ваганичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.04.1880

Дочь: Петриченко Елисавета Павлова

Отец ребёнка: Петриченко Павел Касьянов

Вербовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1882

Дочь: Петриченко Параскева Павлова

Отец ребёнка: Петриченко Павел Касьянов

Вербовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1882

Дочь: Петриченко Неонила Павлова

Отец ребёнка: Петриченко Павел Касьянов

Вербовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1884

Дочь: Петриченко Анна Павлова

Отец ребёнка: Петриченко Павел Касьянов

Вербовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1887

Сын: Петриченко Василий Павлов

Отец ребёнка: Петриченко Павел Касьянов

Вербовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.03.1889

Сын: Петриченко Иван Павлов

Отец ребёнка: Петриченко Павел Касьянов

Вербовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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