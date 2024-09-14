Гоняев Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1936
Отец: Гоняев Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гоняева (Бофонова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1969
Мать ребёнка: Гоняева (Бофонова) Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно