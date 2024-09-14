Гоняев Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоняев Виктор Петрович

Гоняев Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1936

Отец: Гоняев Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоняева (Бофонова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоняева (Бофонова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1969

Сын: Гоняев Сергей Викторович

Мать ребёнка: Гоняева (Бофонова) Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.