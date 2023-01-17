Шумкова Нэлли — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумкова Нэлли

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1983

Сын: Шумков Александр Александрович

Отец ребёнка: Шумков Александр Васильевич

Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.04.1984

Дочь: Шумкова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Шумков Александр Васильевич

Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.12.1988

Сын: Шумков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шумков Александр Васильевич

Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумков Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край
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