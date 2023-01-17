Шумкова Нэлли
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1983
Сын: Шумков Александр Александрович
Отец ребёнка: Шумков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1984
Дочь: Шумкова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Шумков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
20.12.1988
Сын: Шумков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шумков Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан