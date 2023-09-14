Леонтьева (Кибасова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.?
Дочь: Желтова (Леонтьева) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Леонтьев Иван
Рождение ребёнка
24.01.1962
Дочь: Копылова (Леонтьева) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Леонтьев Иван
Смерть
Неизвестно