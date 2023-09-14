Леонтьева (Кибасова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Кибасова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.?

Дочь: Желтова (Леонтьева) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Леонтьев Иван

Рождение ребёнка
24.01.1962

Дочь: Копылова (Леонтьева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Леонтьев Иван

Смерть
Неизвестно

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