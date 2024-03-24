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(Соловьева) Мария Петровна

Место рождения

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.07.1916

Дата смерти

23.06.1917

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1916

Отец: Соловьев Петр Ильич

Мать: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: приходской псаломщик Георгий Петрович Студенецкий и деревни Подосинки крестьянка Федора Ильича Горелова жена Евдокия Ильинична
Смерть
23.06.1917
Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от поноса
Похороны
Неизвестно
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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