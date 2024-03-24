(Соловьева) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения15.07.1916
Дата смерти23.06.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1916
Отец: Соловьев Петр Ильич
Восприемники: приходской псаломщик Георгий Петрович Студенецкий и деревни Подосинки крестьянка Федора Ильича Горелова жена Евдокия Ильинична
Смерть
23.06.1917
Причина смерти: от поноса
Похороны
Неизвестно
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область