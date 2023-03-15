Выдров Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выдров Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выдров Алексей

Мать: Выдрова Анна

Смерть
Неизвестно
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